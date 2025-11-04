Един от инвеститорите на Tesla - Норвежкият суверенен фонд, ще гласува против предложението на Илон Мъск да му бъдат изплатени компенсации в размер на 1 трилион долара. Бордът на производителя на електрически автомобили настоява пакетът, който е най-големият за изпълнителен директор в историята - да бъде одобрен.

Шефът на борда пък обясни, че Мъск може да напусне компанията, ако споразумението бъде отхвърлено. Новият пакет за заплащането на Мъск обаче вероятно ще бъде одобрен, тъй като той притежава 13,5 процента от акциите и съответния процент гласове.

Вторият най-голям инвеститор също смята да подкрепи огромното възнаграждение, но останалите притежатели на акции не са разкрили плановете си.

Редактор: Станимира Шикова