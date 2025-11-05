"Лъжливият сатрап Бойко Рашков отново излъга, гърчи се тук при вас, хванат на местопрестъплението, като червей". Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на "ДПС -Ново начало" Делян Пеевски, след като миналата седмица показа снимка на Бойко Рашков, който се ръкува с човек на име Мухарем Мухата.

"Миналата седмица започнахме една тема. Този навес къде се каза, че е от сатрапа Рашков? На кръстовището. Кръстовището в Пазарджик, нали така, не бъркаме? Ето го, къде е навесът. Къде е навесът, колеги? В Хасково, улица „Стара планина“, каза Пеевски и показа още снимки, включително и на локацията.

"Гърчи се тук при вас, хванат на местопрестъплението, като червей. Заедно с момичето с пеньоара се гърчиха тук. Ще ги разкривам докрай. Няма да позволя никога повече тези хора да тормозят нашите хора, както са ги тормозили по времето на комунизма и под неговото министерстване като вътрешен министър на другия сатрап с Шкодата. Никога няма да се случи! Аз съм гарант за това, Делян Пеевски“, каза още Пеевски.

