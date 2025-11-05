Парламентът създаде временна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации на територията на България, финансиращи физически или юридически лица и НПО.

Комисията има за цел още установяване на свързаността им с партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавната власт.

„За” гласуваха ДПС-НН, „Възраждане”, БСП, ИТН, МЕЧ и независимите. ГЕРБ се разделиха и гласуваха с „против” и „въздържал се”.