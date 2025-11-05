В бюджета за 2026 г. трябва да се направят сериозни реформи в разходната част. Това мнение изрази икономистът Владимир Сиркаров в предаването „Пресечна точка”.

Той коментира и бойкота на работодателите на Тристранния съвет. „Бюджетната процедура така или иначе вече се забавя доста. Виждаме, че тази реакция на работодателите най-вероятно цели именно по-сериозен ефект от гледна точка на чуваемост на техните искания с това блокиране на продължаването на процедурата. Това са лоши сигнали и за нашите партньори, и за нас. Това политическо обвързване на темата е деструктивно, надявам се процесът да се отпуши, да има диалог, с компромиси от всички страни да се продължи напред”, каза Сиркаров.

Той изрази мнение, че до края на годината ще има бюджет.

„Важно е какво има вътре и как ще се прекрои. Явно голяма част от политиците не разбират, че частният сектор създава добавената стойност в икономиката. А държавата преразпределя”, коментира още той. И допълни: „Само преди няколко седмици всички политически формации казваха, че няма да има увеличение на данъчно осигурителната тежест. Има непрогнозируема среда, в която частният сектор не знае какво се случва. Със сигурност повишенията на данъчноосигурителната тежест много пречат. Трябва да се направят сериозни реформи в разходната част. Това е основният проблем от години. Политиците, когато обсъждат и гласуват бюджетите, гледат предимно политическите ползи и негативи, а не икономическата логика”, смята икономистът.

„Икономическата логика сочи, че покриването на дефицита през дълг вкарва държавата в една спирала, в която в момента не се виждат толкова много измерения, защото някой ще каже: „Ех, какво толкова, имаме още много буфери да теглим дълг.“ Трябва да знаем, че този дълг ще трябва да се плаща – с лихвите. И в даден момент дори може да има затруднения по линия на покриването с дълг на дефицита. Другата основна и фундаментална тема е, че към момента, в текущата ситуация, чисто икономическата конюнктура не предполага да имаме дефицитно харчене, камо ли голям дефицит от 3%. Да не сме прекалено взискателни и да искаме излишъци, но балансираният бюджет като основна линия, по която да се работи, е абсолютно аргументиран в една подобна ситуация”, коментира Владимир Сиркаров.

„Има множество общини, където средното заплащане в публичния сектор е по-високо от това в частния сектор. И виждаме, че частната инициатива намалява, защото в крайна сметка първо не можеш да оперираш и да привлечеш служители, които да работят за теб. Второ – икономическата активност намалява все повече и повече. Това е един омагьосан кръг, от който излизането е възможно само ако се осъзнае, че държавата и частният сектор трябва да работят заедно – и държавата трябва да помага на частния сектор, а не обратното”, допълни Сиркаров.

Целия разговор гледайте във видеото.