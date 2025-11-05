На заседание на Министерския съвет правителството прие решение за предложение до Народното събрание за избор на Деньо Денев за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Считано от 4 юни тази година Пламен Тончев беше освободен от поста председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, като за временно изпълняващ длъжността беше определен неговият заместник Деньо Денев.

През август държавният глава Румен Радев каза, че "санкционирани за корупция от нашите стратегически партньори политици извършват брутална чистка в ДАНС и превръщат службата в своя бухалка".

"Правят го чрез номинация, за която ми предлагат да издам указ. Нека ме чуят ясно – няма да стане“, каза тогава президентът Радев.

В началото на септември правителството изпрати на президента искане за съгласуване за Денев като председател на ДАНС. Държавният глава заяви, че вече е отговорил писмено с "не" за назначаването на Деньо Денев за председател на Държавната агенция "Национална сигурност".

"Приключих съгласувателната процедура с правителството", допълни тогава Радев.

В началото на октомври депутатите приеха на първо и второ четене парламентът да назначава председател на ДАНС. До идеята за промени се стигна, именно когато президентът Радев отказа да назначи Денев за титуляр на длъжността. Той го определи за неподходящ и политически зависим.

Окончателно: Председателят на ДАНС ще се избира от парламента

На 14 октомври президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание приетия Закон за изменение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, с който правомощието по назначаване или освобождаване на председателя на агенцията се възлага на Народното събрание. В мотивите за ветото си държавният глава посочи, че по действащия правен режим споделената компетентност между държавния глава и правителството представлява гаранция за обективна оценка на опита и качествата на кандидатите. По този начин процесът по назначаване или освобождаване на председателя на ДАНС не зависи от промените в политическата конюнктура. Законът за изменение на Закона за ДАНС неоснователно компрометира тези гаранции и ще доведе до реполитизиране на процеса, се казва още в прессъобщението.

На 23 октомври депутатите приеха повторно Закона за ДАНС и преодоляха ветото на президента.

