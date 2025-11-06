Притеснени сме от липсата на диалог между работодателите и синдикатите. Считаме, че е необходимо работодателите отново да се върнат на масата за преговори, защото в крайна сметка това е най-важният закон в държавата. Това, което предлагаме и което се приема, е именно да върнем солидарността и справедливостта в данъчната система.Това заяви в кулоарите на парламента Драгомир Стойнев от БСП.

След приемането на този бюджет БСП започва разговори – както в обществото, така и с партньорите, за премахване на плоския данък и връщане към прогресивно подоходно облагане.

"Този, който получава повече, трябва да бъде по-солидарен към обществото и да плаща повече.

Когато въведохме плоския данък, идеята беше работодателите да повишават заплатите, да инвестират в работниците, да подобряват условията на труд и да повишават производителността. За съжаление, вместо това се купиха луксозни автомобили, къщи и други скъпи придобивки, а България остана държавата с най-много „работещи бедни“, обясни той.

"Осигуровките не са данък. Те са са права — които работещите хора, си осигуряват, за да имат защита в труден момент: бременност, безработица или - ако нещо по-лошо, Недай Боже, се слуи. Те гарантират, че ще продължите да получавате доходи', обясни той.

И обясни защо е важно да се плащат осигуровки и защо е необходимо да се повишат с 2%? "Защото имаме огромен дефицит в НОИ. В момента този дефицит се покрива с данъци, което не е нормално. Още повече — предстои увеличение на пенсиите за нашите родители, защото системата ни е разходопокривна и солидарна. Затова е напълно естествено осигуровките да се повишат с 2%. Това не вреди нито на бизнеса, нито на работниците — напротив, увеличава правата им", категоричен е той.

По думите му е важно "да се вдигне максималният осигурителен доход", защото: "Днес тези, които печелят повече, реално плащат по-малко осигуровки. Човек с доход 4600 лева се осигурява върху цялата сума, но ако взема 8000 лева, пак се осигурява само до 4600. Максималният осигурителен доход трябва да расте — това е стимул за хората, които работят и искат достойни пенсии".

За данък "Дивидент", който е предвидено да е 10 процента, той обясни, че голяма част от работниците, осигурявани на минимална заплата, често получават допълнително пари „в плик“. "Тези средства след това се изваждат „легално“ чрез дивидент, защото данъкът върху дивидента е само 5%. Според данни на НАП над 20 000 управители на дружества получават нулеви заплати. Това е изкривяване — вместо да си плащат заплати, които се облагат с 10%, те си разпределят дивиденти и плащат само 5%. Капиталът и трудът трябва да се облагат еднакво — това казваме ние от БСП и затова защитаваме тази позиция. Ще продължим да се борим за справедливост", посочи Стойнев.

