Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред прие на първо четене предложението на „ДПС–Ново начало” за промени в Закона за Националната служба за охрана. Това съобщха от партията на сайта си .

МС внесе в парламента промените в закона, с които коли на НСО се прехвърлят на Президентството

С него се въвежда забрана за предоставянето на лични автомобили от физически лица на Националната служба за охрана, както и забрана за оборудването на лични автомобили като коли със специален режим на движение.

Редактор: Румен Лозанов