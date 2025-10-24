Министерският съвет предлага допълнение в Закона за Националната служба за охрана (НСО), с което коли на Службата ще бъдат прехвърлени на Администрацията на президента. Законопроектът е публикуван на сайта на парламента днес.

Промените целят уреждане на взаимоотношенията по прехвърляне на движимото имущество и щатните бройки, както и правоотношенията със служителите, които са обслужвали Администрацията на президента - от НСО към Администрацията на президента, със съпътстващите текущи и капиталови разходи, посочва вносителят в мотивите.

Според правителството направеното предложение не води до въздействие върху държавния бюджет, тъй като промените ще бъдат компенсирани между план-сметките на двете структури.

В началото на октомври парламентът реши, че НСО вече няма да осигурява транспортно дейността на Администрацията на президента. Вносител на законопроекта беше Калин Стоянов от „ДПС-Ново начало“.

Прехвърлят на президента и администрацията му всички коли, които са ползвали досега

Министерският съвет обяснява, че след промените от началото на октомври не е уредено транспортното обслужване на Администрацията на "Дондуков" 2. Необходимо е да бъде допълнен Законът за НСО, така че да се уредят взаимоотношенията между двете звена, както и други въпроси, произтичащи от направената отмяна, пише в мотивите.

Колите, предоставени на Администрацията на президента, ще могат да домуват и да бъдат обслужвани в базата на НСО при условия и по ред, определени в споразумение между заинтересованите страни, гласи още законопроектът.

Припомняме, че миналата седмица президентът Румен Радев съобщи, че ще използва личния си автомобил в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват своите коли в изпълнение на служебните си ангажименти, свързани с държавния церемониал и протокол и събитията от работната програма.

Президентът Румен Радев ще бъде с личния си автомобил на официално събитие, а не с колите на НСО

"Държавата не е игра на колички. След като не успяха да блокират дейността на президентската институция, те ни поднасят „данайски дарове“, за да я компрометират", заяви вчера държавният глава Румен Радев относно казаното по-рано от председателя на ГЕРБ Бойко Борисов, че е помолил финансовия министър Теменужка Петкова „всички коли, всички шофьори, всичко, което е ползвал президентът, с постановление, да бъде прехвърлено на президентството“.

