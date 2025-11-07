Коралите са бариери срещу ерозията и резервоари на биоразнообразие, които също така съхраняват въглерод. Те обаче избеляват под въздействието на топлината, което ги прави особено уязвими към глобалното затопляне. В по-топлите океани те изхвърлят микроорганизмите, които осигуряват ярките им цветове и храна, и в крайна сметка умират от глад.

Други заплахи, свързани с изменението на климата, са бурите и окисляването на океаните.

Последиците вече се усещат от около един милиард души, които зависят от коралите като източник на храна и приходи от туризъм, както и от четвъртта част от океанския живот, който процъфтява там.

Бъдещето на кораловите рифове изглежда все по-мрачно – учените прогнозират почти пълното им изчезване при глобално затопляне от 1,5°C

🔥 Температурният праг, който обрича рифовете

Бъдещето на кораловите рифове е ясно очертано от науката:

• При повишение на температурите с 1,5°C спрямо прединдустриалните нива, между 70 и 90% от коралите ще загинат.

• При затопляне с 2°C – до 99% от коралите са обречени.

„Бих искал реалността да е различна“, но трябва да предвидим тази нова реалност, „а не да се вкопчваме в миналото“, каза пред АФП кенийският изследовател Дейвид Обура, председател на IPBES, групата от учени, специализирани в областта на биоразнообразието под егидата на ООН.

Ако затоплянето в света достигне 1,5 °C в сравнение с прединдустриалната епоха, което сега изглежда изключително вероятно, между 70 и 90 % от коралите вероятно ще загинат, според МГИК, ръководената от ООН група от експерти по климата. При 2°C тази цифра ще нарасне до 99%.

При сегашните нива на затопляне, около 1,4°C, коралите вече масово умират и много учени отбелязват техния колапс в тропиците.

⚠️ Живот без рифове – какво означава това?

🌍 Над 1 милиард души по света зависят от коралите – като източник на храна, доходи от туризъм и защита срещу ерозия.

🐠 Четвърт от всички морски видове обитават кораловите рифове.

🧠 Учени в предтравматичен стрес

„Болезнено е да си представим, че всички коралови рифове могат да загинат“, споделя Мелани Макфийлд, експерт по карибските рифове. Според нея сред учените се усеща „един вид предтравматичен стрес“.

Според Дейвид Обура учените едва сега започват да се сблъскват с перспективата за свят без корали. „Нека бъдем честни и да се изправим пред последствията“, призова той.

Засега обаче научните изследвания не правят почти нищо, за да предвидят това бъдеще, като ограничените ресурси се насочват преди всичко към опазване на оцелелите корали. Снимка: GettyImages

Интервюираните от АФП специалисти от четири континента смятат, че вместо да изчезнат напълно, коралите вероятно ще претърпят радикална трансформация.

Тази промяна ще настъпи постепенно, като твърдите корали - тези, които изграждат рифовете, поддържащи днес цялата екосистема - ще умрат, оставяйки само скелети без жива тъкан.

Те постепенно ще бъдат покрити с водорасли и заселени от по-прости организми, като „меки“ корали, гъби, миди и други същества, способни да оцелеят в по-топлите води.

🧬 Трансформация, не изчезване?

Учените очакват не тотално изчезване, а драматична трансформация на рифовете:

• Твърдите корали ще загинат, оставяйки скелети, покрити с водорасли.

• Ще доминират по-прости организми: меки корали, гъби, миди.

• Ще има по-малко риба, което ще застраши продоволствената сигурност на островни и бедни крайбрежни общности.

„Ще има повече губещи, отколкото печеливши“, смята Том Далисън, съветник към Международната инициатива за кораловите рифове.

„Нека бъдем честни и да се изправим пред последствията“, призова той. Снимка: GettyImages

Засега обаче научните изследвания не правят почти нищо, за да предвидят това бъдеще, като ограничените ресурси се насочват преди всичко към опазване на оцелелите корали.

Рибите ще се срещат по-рядко в по-малките, по-малко гъсти и по-малко сложни рифове, което ще застраши основния източник на храна за жителите на малките острови и по-специално на най-бедните крайбрежни райони.

🌪️ Океаните се променят опасно бързо

Изследване на учени от Университета на Балеарските острови и Университета в Рединг показва, че:

• Продължителността на морските горещи вълни се е утроила.

• Температурата на морската повърхност е с 1°C по-висока спрямо преди век.

Морските горещи вълни вече траят средно по 50 дни годишно, в някои райони – до 80.

🧪 Надежда в устойчивите щамове

Някои корали показват топлоустойчивост, а проекти за възстановяване чрез тези щамове дават надежда:

„Какво можем да направим при тази мрачна перспектива на хоризонта? Можем да я направим малко по-малко мрачна“, казва Том Далисън.

🌱 Какво още можем да направим?

🔹 Справяне със замърсяването, прекомерния риболов и вредните субсидии;

🔹 Намаляване на парниковите газове.

