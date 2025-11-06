Климатичните промени, причинени от човешка дейност, са увеличили разрушителните ветрове и проливните дъждове, предизвикани от урагана “Мелиса“, както и температурите и влажността, които са подхранили бурята. Това съобщава АП, позовавайки се на анализ, публикуван в четвъртък.

Опустошение в Карибския регион

“Мелиса“ беше един от най-мощните атлантически урагани, достигнали сушата, и донесе опустошителни метеорологични условия в Ямайка, Хаити, Доминиканската република и Куба, причинявайки десетки жертви в Карибите. Покриви на къщи бяха откъснати, болници – повредени, пътища – блокирани от свлачища, а земеделски площи – напълно унищожени.

Анализът: По-силни ветрове и по-интензивни валежи

Бързият анализ на организацията World Weather Attribution (WWA) установява, че климатичните промени са увеличили максималната скорост на вятъра на “Мелиса“ със 7% и са направили валежите с 16% по-интензивни. Според учените температурата и влажността, при които бурята се е засилила, са станали шест пъти по-вероятни вследствие на климатичните промени спрямо условията в доиндустриалната епоха.

49 души са загинали, след като ураганът "Мелиса" опустоши Карибите (ВИДЕО)

Т.нар. “бързи анализи“ на причините са изследвания, които проучват влиянието на климатичните промени върху екстремни метеорологични явления и сравняват как те биха изглеждали в свят без глобално затопляне. Обикновено се публикуват дни или седмици след подобни събития.

След урагана "Мелиса": Над 4000 души са напуснали домовете си в Доминиканската република

“Мелиса“ бавно премина през региона, поглъщайки огромно количество енергия от необичайно топлите океански води. Анализът посочва, че температурите на океана по пътя на бурята през Карибите са били с около 1,4 градуса по Целзий по-високи от нивата отпреди индустриализацията.

Горивото на бурите: Топли океански води

“По-топлите океански температури всъщност са двигателят на ураганите - колкото по-топли са водите, толкова по-силни ветрове може да се развият“, обяснява климатологът Теодор Кипинг от WWA, съавтор на анализа.

Заснеха зрелищни кадри от окото на урагана „Мелиса“ (ВИДЕО)

“Мелиса“ е четвъртата буря в Атлантическия океан тази година, която преживява рязко усилване — процес, при който максималната устойчива скорост на вятъра се увеличава с поне 30 възела (около 56 км/ч) в рамките на 24 часа.

Колко по-малко разрушителна би била "Мелиса"?

“Такъв ураган би имал приблизително с 16 км/ч по-слаби ветрове в прединдустриалния климат“, посочва Кипинг. Той добавя, че изследванията показват пряка връзка между скоростта на вятъра и икономическите щети, което означава, че “Мелиса“ би била по-малко разрушителна при по-ниска скорост на вятъра.

Дългосрочната тенденция

Учените отдавна свързват тенденцията към по-бързо засилване на ураганите в Атлантическия океан с климатичните промени, причинени от човека.

Ураганът „Мелиса” връхлетя Куба

Изпусканите в атмосферата парникови газове, като въглероден диоксид, задържат повече топлина и водни пари, а затоплените океани осигуряват на ураганите повече “гориво“, което им позволява да изливат по-силни дъждове и да се усилват по-бързо.

Редактор: Румен Лозанов