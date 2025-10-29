Заснеха зрелищни кадри от окото на урагана „Мелиса“. Вътре в него е изненадващо спокойно, тихо и кротко. Впечатляващото видео разкрива вътрешността на масивното око на „Мелиса“.

Макар че ураганът спадна от пета на четвърта степен, той все още се движи с ветрове от 321 км/ч. Това е най-силният циклон, който някога се е насочвал към острова.

„Мелиса” вече е най-силната стихия на планетата за тази година

Клипът, споделен в X от метеоролога и ловец на бури Джереми де Харт, показва цилиндричната стена от облаци, извисяващи се на хиляди футове. Видеото е заснето, докато жестоката буря се приближава към Ямайка в неделя.

Тази сутрин „Мелиса” достигна сушата в Куба. Ураганът обаче беше с отслабена сила – от трета категория. Стихията донесе ветрове със скорост до 190 км/ч по южното крайбрежие на страната. Властите на Куба наредиха евакуация на стотици хиляди души.

Ураганът премина първо през Ямайка и се превърна в най-силната буря в съвременната история на карибската страна. След като отслабна за кратко, бурята отново се засили до ураган от четвърта категория.

Във вторник „Мелиса” достигна югозападните брегове на Ямайка с ветрове от 295 км/ч и донесе проливни дъждове. Предстои да стане ясно каква е степента на щетите.

