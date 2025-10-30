Снимка: БТА/АП
Ямайка и Хаити бяха сред първите, които понесоха удара, а по-късно бурята се насочи към Куба
Десетки загинали и хиляди разселени - Карибските държави са в шок, след като ураганът „Мелиса“ остави след себе си тежки разрушения и наводнения. Ямайка и Хаити бяха сред първите, които понесоха удара, а по-късно бурята се насочи към Куба. Доминиканската република също е сред засегнатите.
Проливните дъждове, предизвикани от урагана „Мелиса“, нанесоха сериозни щети и преобърнаха живота на цели семейства на брега на река Озама. Властите потвърждават, че около 40 души все още са подслонени в училище, а в цялата страна над 4000 са били принудени да напуснат домовете си.
Заснеха зрелищни кадри от окото на урагана „Мелиса“ (ВИДЕО)
Центърът за спешни операции съобщава, че 24 провинции остават с предупреждение - четири от тях на най-високо ниво заради опасност от свлачища и тежки наводнения. Домовете на семействата, живеещи близо до реката, са най-тежко пострадали.
Алехандро живее тук вече 40 години и казва, че всеки път, когато завали, трябва да бяга и да спасява каквото може. По данни на Центъра за спешни операции поне 50 общности остават откъснати заради наводнения и свлачища. Семействата по бреговете на реката продължават да живеят в несигурност - без да знаят дали водата няма да се надигне отново през следващите часове. А прогнозата е ясна - дъждът ще продължи и в следващите дни, оставяйки цели общности на милостта на природата и с надеждата, че няма да им се наложи отново да напуснат домовете си.
Репортер: Джесика Хасбун, CNNРедактор: Цветина Петкова
