Планинската спасителна служба и близките на 20-годишната Стефани я издирват на Витоша. Последно тя била видяна около 17 ч. в четвъртък в района на резиденция „Бояна“, откъдето се отправила нагоре към планината. 40 мин по-късно е забелязана около Боянския водопад.

Според близките ѝ Стефани обича планината и често посещава маршрути около хижа и връх „Камен дел“, Копитото и Боянския водопад. Възможно е да се движи по немаркирани пътеки и извън утвърдените маршрути.

Младата жена била облечена с бяло яке до коляното, кафяв анцуг и сиви туристически обувки. Тя е висока около 1,70 м, има черна къса коса и към момента на изчезването не е носила телефон, лични документи, пари или челник, което допълнително затруднява търсенето през нощта.

Откриха жената, обявена за издирване в района на Витоша

„Вчера майката на момичето около 22 ч. подаде сигнал в 4-то Районно управление, че не е виждала дъщеря си от известно време и предполага, че може да безследно изчезнала. Веднага сформирахме издирвателни групи и уведомихме спасително-планинските служби, съдействие поискахме от Столичната община и доброволци”, обясни директорът на СДВР Любомир Николов. В издирването на жената е включено и обучено куче.

От Планинската спасителна служба призовават всички, които имат информация за местонахождението ѝ, да се свържат с телефон 0884 512 230, на който отговаря майката на Стефани.

Спасителите и доброволци отново ще претърсват районите около Боянския водопад, Камен дел и Копитото, като се обръщат с молба към туристите в планината да бъдат внимателни и да съобщават, ако забележат следи от изчезналата жена.

Редактор: Калина Петкова