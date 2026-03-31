Март 2026 г. е по-студен от миналогодишния. Средните месечни температури, определени за оперативните станции на НИМХ в населените места, са между 4 и 10 градуса по Целзий и имат отклонение от месечната норма между -1 и +1,5 градуса.

Най-високата измерена температура е 22,1 градуса на 26 март в Русе. Най-ниската минимална температура в станция в населено място е -8,2 градуса в Самоков на 1 март, а най-ниската температура, измерена на планински връх, е -14,5 градуса на вр. Мусала на 21 март. В София най-високата измерена температура е 16,4 градуса на 12 март, а най-ниската е -4,5 градуса на 1 март.

Месечните суми на валежите са между 11% (Карлово) и 165% (вр. Ботев) от климатичната норма. Най-масови са валежите в периода 28–30 март. Най-обилни са те на 28 март, главно в западната половина от страната и Стара планина, и на 30 март – в Източна и Централна Северна България. Най-голямото измерено 24-часово количество валеж е 52,8 мм в с. Вардун, обл. Търговище, на 30 март. В София месечната сума валеж е 42,8 мм, което е 94% от нормата, а максималният 24-часов валеж е 24,9 мм на 28 март.

Падналите валежи в земеделската зона през последните дни от месеца са със стопанско значение и повишават нивото на влагозапасите в 50 см почвен слой. На места в южните райони градушки нанасят сериозни щети на земеделските култури.

От началото на месеца до 27 март снежна покривка има само по най-високите части на планините. Със започналите на 27 март валежи се образува тънка снежна покривка и в по-ниските планински райони, главно в Западна България. Най-висока снежна покривка в населенo място е измерена в с. Манастир, обл. Смолян, на 25 март – 30 см, а на планински връх – 310 см на вр. Ботев на 30 март.

Опасни явления

На 28 март едра градушка нанася щети по автомобили и оранжерии в Крумовград.

На 30 март, в резултат на обилни и продължителни валежи, река Черни Лом излиза от коритото си и наводнява земеделски земи, дворове, църквата и джамията в с. Априлово, общ. Попово.

Редактор: Калина Петкова