Пострадалият е открит в тежко състояние
Пребиха украински гражданин в Слънчев бряг. Нападението е извършено в ранния следобед в понеделник в района на базар „Палма“.
Пострадалият е открит в тежко състояние с окървавено лице и оток на дясното око. Незабавно е откаран за лечение в УМБАЛ-Бургас.
Полицията е задържала двама заподозрени за побоя - 27-годишен гражданин на Молдова и 19-годишен украинец. Те са арестувани за срок до 24 часа.
По случая е образувано досъдебно производство.
