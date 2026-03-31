Пребиха украински гражданин в Слънчев бряг. Нападението е извършено в ранния следобед в понеделник в района на базар „Палма“.

Пострадалият е открит в тежко състояние с окървавено лице и оток на дясното око. Незабавно е откаран за лечение в УМБАЛ-Бургас.

След фаталния побой в община Несебър: Каква е причината за възникналия спор и последвалото убийство

Полицията е задържала двама заподозрени за побоя - 27-годишен гражданин на Молдова и 19-годишен украинец. Те са арестувани за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.