Наистина съм в голяма тревога от това извънредно заседание на парламента, тъй като вече имаме доста негативен опит в едно предизборно наддаване, на каквото бяхме свидетели по време на COVID кризата. Там имаше по същия начин такива предизборни заседания на НС, където започна наддаване на ковид добавките - от 60 до 120 лева, в съревнование между партиите. Дано не се случи нещо подобно с наддаване за различни видове компенсации за кризата, която ни сполетя. Това каза в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS Лидия Шулева, бивш вицепремиер и социален министър.

"Има достатъчно механизми в този удължителен бюджет, за да могат да се реализират определени политики, за които вече сегашният МС взе съответните решения. Той подходи доста консервативно, тъй като към този момент имаме около 20-25% увеличение на цената на горивата и трябва да се следи как и по какъв начин би се изменила тази картина в бъдеще. Видяхме, че ако в един момент има някакъв положителен ефект от раздаването на пари, след това всички ние плащаме за подобни компенсации. Ако бъдем щедри във всякакъв вид компенсации, в един момент ще трябва да си ги платим", каза Шулева.

"По отношение на горивата, ако трябва да се предприемат допълнителни мерки, това, което е предприето в много други страни и се обмисля от нашето правителство, е да се дадат субсидии на автобусните превозвачи с оглед цените на автобусните превози да бъдат запазени в поносими граници и да се стимулират хората да използват обществен транспорт", заяви тя.

Относно тавана на цените бившият вицепремиер коментира, че когато се слага таван на цените, в повечето случаи на производителите много често не им е изгодно да продължават да произвеждат при такива регулирани цени и се получават дефицити.

"Другата мярка, която ще даде ефект върху икономиката и е много навременна, е компенсацията на електроенергията за небитовите потребители. Там се прие в рамките на един месец, при цена над 122 евро, да се получава компенсация. Това безспорно ще даде възможност за една по-нормална цена на електроенергията на всички производители, което неминуемо се отразява в цените", каза още тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова