Народното събрание с извънредно заседание в сряда. Причините са цените на горивата и разследването по случая "Петрохан". В извънредния дневен ред на депутатите са включени изслушвания на трима служебни министри.

На въпроси на народните представителите ще отговаря служебният вътрешен министър Емил Дечев. Причините са нови данни за уволнения в МВР и оказване на натиск по случая "Петрохан. Искането за изслушването е от групата на "Има такъв народ".

По настояване на БСП в парламента трябва да дойдат и служебните министри на финансите и икономиката, които да дадат повече подробности за мерките за ограничаване на цените на горивата в страната.

Припомняме, че последното редовно заседание на 51-вото Народно събрание беше ден преди старта на кампанията, на 19 март. Още тогава обаче председателят на народното събрание Рая Назарян увери, че депутатите ще ходят извънредно на работа, ако се наложи.













