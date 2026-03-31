Министърът на правосъдието Андрей Янкулов поиска да бъде започнато дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов, който в момента изпълнява функциите на главен прокурор. Искането е отправено до Висшия съдебен съвет, като се настоява за освобождаване от длъжност.

Според министъра има данни за сериозни нарушения, свързани както с действия, така и с бездействие на Сарафов.

„През изминалите месеци в публичното пространство бяха разпространени поредица от писмени изявления, ангажиращи Прокуратурата на Република България, които създадоха високо институционално напрежение между българската прокуратура и съд, урониха престижа на съдебната власт и подкопаха общественото доверие в нея“, пише в предложението на министъра, в което се излагат пет групи обстоятелства.

Едно от тях се базира на оповестената от самата прокуратура официална комуникация на Българската с Европейската прокуратура по случая с временно отстранения от длъжност български европейски прокурор Теодора Георгиева. От публикацията на прокуратурата става ясно, че Борислав Сарафов е твърдял на среща с европейски прокурори, че българската прокуратура разполага с доказателства за получавани от Георгиева подкупи, а разследването, по време на което са събрани въпросните доказателства, е започнато едва след тази среща.

По-късно наблюдаващият прокурор е изпратил писмено становище до европейския прокурор Лаура Кьовеши, в което твърди, че има достатъчно доказателства за корупция срещу Георгиева. Въпреки това не са предприети действия за наказателно преследване, каквито законът изисква при подобни данни. Според информацията Борислав Сарафов е бил наясно със случая, но не е упражнил необходимия контрол върху работата на прокурора.

Други критики са свързани с това, че и.ф. главен прокурор е използвал позицията си за лични въпроси и е правил остри публични изказвания по текущи разследвания. Сред примерите е искането му за отвод на съдия от Софийския градски съд по дело, свързано с отказ на „ad hoc“ прокурора Даниела Талева да образува разследване по случая „ЕвротоЛийкс“.

Освен това Сарафов е настоявал при избора на нов „ad hoc“ прокурор да бъдат изключени над 500 съдии - всички членове на Съюза на съдиите в България. Искането е било отправено до ръководството на Върховен касационен съд и Висш съдебен съвет. Според министъра на правосъдието подобни действия могат да повлияят на разследванията и да нарушат независимостта на съдебната власт. Той настоя процедурата да започне спешно, като подчерта, че всички изнесени данни са базирани на публична информация.

