Част от центъра на София е без топлоподаване заради авария, показва справка на интернет страницата на „Топлофикация София“.

Засегнати са сградите на бул. "Янко Сакъзов" №52, 54, 56, 60, 62, 64, 68, ул. "Асен Златаров" №2, 6, 8 и ул. "Васил Априлов" №1. Очакваното възстановяване на топлоподаването е насрочено за днес в 20 ч.

Без парно и топла вода са и абонатите на дружеството в „Дружба 1“ в бл. 171, ул. "Димитър Пешев" №3, бл.15, бл.15А. Очаква се топлоподаването за тях да бъде възстановено на 2 април.

Заради аварии е спряно топлоподаването и в част от „Слатина“. Засегнати са бл. 65, бл. 66 /ул.Спътник №4, ул.Иван Димитров-Куклата №13, ул.Владово №18, №18-А, №20, №23/ул.592 №2-А и ул.593 №1, №2, №3, №4. Очаква се проблемите да бъдат отстранени до 2 април.

Редактор: Габриела Павлова