Управителят на Българската народна банка Димитър Радев предупреди, че геополитическата несигурност вече има пряко и все по-силно отражение върху икономиката, включително върху инфлацията, енергийните цени и доверието. По време на среща с ръководители на дипломатически мисии в София той подчерта, че процеси, които доскоро са били възприемани като външни шокове, днес се пренасят директно в макроикономическата среда.

Според него геополитиката вече не е само фон, а ключов фактор, който влияе върху икономическите решения и перспективи. Това се вижда особено ясно при взаимодействието между военни конфликти, енергийни пазари и глобални търговски потоци. Радев посочи, че последните събития в Близкия изток и рисковете за стратегически транспортни коридори отново показват колко бързо напрежението може да се пренесе върху европейската икономика и еврозоната.

Той акцентира, че за България като малка и отворена икономика доверието е от ключово значение и има пряко влияние върху стабилността и ефективността на институциите. В този контекст управителят на БНБ отбеляза, че страната запазва ясна стратегическа ориентация към европейската рамка, но остава изправена пред вътрешни предизвикателства, свързани с политическата стабилност и управленската последователност.

Радев подчерта, че повтарящите се избори и фрагментираната политическа среда съкращават хоризонта на политиките и затрудняват провеждането на устойчиви реформи. По думите му това не е политическа, а макроикономическа оценка, тъй като всяка вътрешна несигурност има отражение върху икономическите очаквания и резултати.

По отношение на икономическата картина той отбеляза, че глобалната икономика остава относително устойчива, но рисковете се увеличават, особено заради геополитическите фактори. В този контекст инфлацията в България през 2026 г. се очаква да бъде около 3,7%, но при неблагоприятни сценарии може да се ускори допълнително.

Управителят на БНБ предупреди, че рисковете пред инфлацията са не само повишени, но и силно зависими от външни фактори като цените на енергията, търговските процеси и доверието на икономическите агенти. Според него ключово значение ще имат способността за адаптация, поддържането на фискална дисциплина и укрепването на институционалната среда.

