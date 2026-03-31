Съдия Ивайло Йосифов твърди, че му е бил оказван натиск от страна на член на ВСС заради желанието му да се яви на конкурс за ръководител на Административния съд в Русе. Той споделя, че на едно от последните заседания на Съдийската колегия чакал с часове пред вратата на заседателната зала, за да му се даде възможност да разкаже официално за този опит за влияние. Тъй като не му е било позволено да говори, Йосифов разказа за случая в ефира на "Здравей, България".

"Аз съм съдия и заместник-председател в Административен съд - Русе. В това си качество разглеждам дела, подадени от граждани и организации срещу административни актове. В този смисъл независимостта на съдията е последната защита на гражданите срещу властта", представи задълженията си като магистрат Йосифов.

ВСС изслуша прокурори заради съмнения за натиск върху съдията, който не отне колата на Ивайло Цветков-Нойзи

И изложи накратко фактите по участието си в конкурсната процедура, заради която твърди, че му е оказан натиск: "Участник съм в процедура за избор на административен ръководител – председател на съда, открита с решение на Съдийската колегия на ВСС в края на 2024 г. Подадох документите си, приложих концепция и препоръки от академичните среди, тъй като съм преподавател. Очаквах резултат. Има и друг колега от моя съд, който участва в конкурса".

По думите му натискът "дошъл на 15 януари миналата година". "Бях в кабинета си в сградата на съда, когато при мен влезе изпълняващият функциите председател – съдия Диан Василев. Беше облечен в тога - очевидно допреди това беше гледал дела и изглеждаше притеснен. Каза ми: „Иво, имам лоши новини“. Попитах го какви са, а той ми отговори: „Драго (бел.ред. членът на Съдийската колегия на ВСС Драгомир Кояджиков) каза, че трябва да се откажеш и да оттеглиш заявлението си“, разказа Йосифов.

Той обаче отказал да се оттегли от конкурската процедура. "Съдия Василев ми каза, че е предупредил Кояджиков, че вероятно аз няма да се оттегля. Тогава му било отговорено, че съм щял да получа нула гласа при събеседването в Съдийската колегия", разказа Йосифов. И допълни: "Реакцията ми беше на потрес и възмущение. Това е въпрос на професионално достойнство - един съдия може да загуби конкурсна процедура, но не и достойнството си. Подадох сигнал - първоначално в ГДБОП, а след това случаят беше разгледан и от Комисията за противодействие на корупцията, която към днешна дата е закрита. След проверка тя излезе със становище от 18 август миналата година, че има данни за престъпление от общ характер, извършено от лице, попадащо в обхвата на закона".

NOVA потърси за коментар и Драгомир Кояджиков. В своя позиция той посочи: "Уважавам свободните и безпристрастни медии и като юрист смятам, че обективните и доказани факти трябва да са в основата на всяко публично изявление. В конкретния случай е проведено съответното разследване от компетентните органи в Република Бьлгария. То е приключило с акт за прекратяване, след като не са открити никакви нарушения. Бих заявил същото в ефир, но съм възпрепятстван да участвам. Вярвам, че Нова телевизия, като обективна медия, ще се придържа към доказани институционално факти. Позицията ми е, че всички разговори за съдебната система е нужно да се водят с отговорност, без субективност и с уважение кьм истината".

ВКС към прокуратурата: Насъсквате обществото срещу съда, това е мащабен натиск

Съдия Йосифов подчерта, че Съдийската колегия на ВСС "му е отказала нещо, което е получил в ефира нa NOVA - публичност". "След многократни отлагания, на 24 март тази година беше насрочено заседание за изслушването ми, на съдия Василев, на г-н Кояджиков и на още един колега от нашия съд, който би могъл да потвърди коствено изнесеното в моя сигнал. Отложих делата, които разглеждат, за да може в 9:30 ч. да бъда пред заседателната зала. Чаках шест часа пред залата и не бях допуснат. Наблюдавах дебата на екран в съседна зала. И така разбрах, че не съм се опитвал да защитавам независимостта си, а се опитвам да „уязвя“ членове на колегията", подчерта той.

И беше категоричен, че причината за отказа да бъде изслушан е, че "публичността за тях е твърде неудобна". "Причината е, че ако бъда изслушан официално, те ще трябва да заемат позиция и да предприемат действия, например - институционална защита", обясни той.

