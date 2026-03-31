Последни часове, в които политическите партии трябва да представят годишните си финансови отчети за 2025 година. От Сметната палата обявиха, че въпреки крайният срок все още чакат финансовите разчети на 54 партии. От там припомнят, че тези, които не го направят или закъснеят, рискуват да бъдат глобени.

Освен отчетите за изминалата година, политическите партии трябва да предоставят и декларациите по образец, които съдържат списъци на физическите лица, направили дарения.

Тези, които не го направят или закъснеят с подаването на документите, могат да бъдат санкционирани с от 2556 до 5112 евро. Освен това те губят правото си на държавна субсидия, като санкцията остава в сила до провеждането на следващите избори за народни представители.

