Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изрази институционална подкрепа към съдия Румен Лазаров и към съдиите от Окръжен съд – Плевен по повод засягане на тяхната независимост и политически натиск от народен представител и председател на „ДПС – Ново начало“ в писмено становище, разпространено до медиите на 30.01.2026 г.

Общото събрание на съдиите от съда сигнализира за изявление, с което определение по мярка за неотклонение по дело за пътно-транспортно произшествие с причинена смърт е представено не като резултат от съдийската преценка, съобразно доказателствата по делото и спазването на закона, а като морално укоримо поведение, несъответстващо на обществените очаквания, пишат в своя позиция от ВСС. С изявлението е нарушена презумпцията за невиновност на обвиняемото лице, а като реакция срещу съдържанието на съдебния акт е сезиран Инспекторатът към ВСС.

Съдийската колегия на ВСС зачита свободата на изразяване на мнение, но обръща внимание, че с него не следва да се накърняват права или законни интереси на страни по дела, нито да се уронва авторитетът на съдебната власт. Правилността и законосъобразността на съдебния акт подлежат на проверка единствено по реда на инстанционния контрол, а не чрез вмешателство в работата на съда посредством политическо говорене или институционален натиск, посочват от Съдийската колегия.

„Категорично се противопоставяме на отправянето на неоснователни нападки и необосновани критики срещу съдии по разглеждани от тях дела, на внушения за липса на компетентност, безпристрастност и почтеност. Подобна реторика надхвърля границите на свободното изразяване на мнение, засяга функционалната и личната независимост на съдиите, цели смразяващо въздействие върху тях и подкопава доверието в съда. Призоваваме да не се злоупотребява с обществените емоции, да се проявява умереност в публичните изказвания, да се спазва принципа за разделението на властите и да се проявява дължимото уважение към съда и върховенството на закона”, заключват в своята позиция от ВСС.

