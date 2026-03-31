Д-р Борис Таблов - специалист по анестезиология и интензивно лечение, оглавява Асоциацията на българските медицински специалисти в чужбина. "Основната идея за създаването ѝ възникна в разговори с колеги през лятото на миналата година. Подобно на мен, те имат опит и реализация зад граница. Общото ни мнение е, че през последните 20 години се формира голяма група български медицински специалисти, които по една или друга причина се реализират извън страната", заяви специалистът в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

По думите му още по време на пандемията от COVID-19 станало ясно, че тези специалисти имат желание да подпомогнат подобряването на качеството в българското здравеопазване. "Процесът обаче като цяло е труден, защото трудно се намират формите, в които лекарите да реализират това си желание. Целта на асоциацията ни е да се превърне в платформа и мост между колегите, които работят в чужбина, и българската здравна система. Чрез натрупания опит, експертиза и контакти в чужбина можем да подпомогнем процесите в България и да дадем възможност на колеги от страната да натрупат опит в чуждестранни здравни системи", обясни той.

И даде конкретни примери за проблеми, в които медицинските специалисти в чужбина могат да бъдат полезни тук в България:"На първо място, това е организацията на процесите, особено в аспект на социално значимите заболявания. България има негативни показатели в сравнение с ЕС по отношение на тези заболявания. Там има голям резерв за подобрение, най-вече за намаляване на смъртността и повишаване качеството на грижата за пациентите".

На второ място той изтъкна медицинската практика и стандарти. "Става въпрос за добрите практики, които специалистите по света използват, за да поддържат квалификацията си и да гарантират качество на предоставяните услуги. В България има много какво да се направи в тази посока и нашето желание е да участваме активно в създаването на добри правила за медицинска практика", подчерта той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова