На 10 март в УМБАЛ „Лозенец“ бе реализирана донорска ситуация, след като близките на 42-годишна жена, изпаднала в мозъчна смърт, взеха благородното решение да дарят нейните органи.

В лечебното заведение бяха извършени две бъбречни трансплантации на нуждаещи се пациенти. И двамата реципиенти са в добро общо състояние, като следоперативният период е протекъл обичайно, без усложнения. Налице е нормализирана бъбречна функция, а пациентите вече са изписани.

Екипът на УМБАЛ „Лозенец“ поднася искрени съболезнования към близките на жената и изразява благодарност и уважение за взетото благородно решение да спасят човешки животи.

