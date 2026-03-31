Ръководството на ДПС алармира мисията на ОССЕ за предсрочните парламентарни избори за неправомерен полицейски натиск и сплашване от страна на структурите на служебното правителство срещу активисти и кметове от ДПС, съобщават от партията.

Представителите на ДПС заявиха пред наблюдателите, че тези показни акции на МВР имат за цел единствено саморазправа с политическия актив на партията и с тях се цели сплашване на хората по места. "Това е сценарият по станалия печално известен запис от заседание на ПП-ДБ, в който лидерите на партията коментират правенето на избори с „наше МВР“, смятат от партията на Делян Пеевски.

Разговорите с представителите на ОССЕ бяха във връзка с наблюдателската мисия на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, която е в България за да проследи кампанията за предстоящите парламентарни избори на 19 април 2026. Делегацията на ОССЕ бе водена от политическия анализатор Йелена Стефанович, а от страна на ДПС присъстваха зам.-председателите на ДПС и ПГ на "ДПС-НОВО НАЧАЛО" Станислав Анастасов и Искра Михайлова, зам.-председателят на ПГ на "ДПС-НОВО НАЧАЛО" Хамид Хамид, народният представител Атидже Вели, евродепутатите Танер Кабилов и Елена Йончева.

Представителите на ДПС изразиха своите притеснения за това, че вместо в България да има надпревара за утвърждаване на човешките права, се затвърждава диктатурата. Те споделиха на наблюдателите, че "се води репресивна политика за всяване на страх и напрежение в обществото, насочена към определена партия и нейните активисти". Според партията "всички тези акции са маскирани като „борба с купуването на гласове“. ДПС заяви, че са получени множество сигнали от партийни активисти и граждани, които са подложени на полицейски проверки и неправомерни задържания, които ще бъдат обобщени и предоставени публично след изборите.

Ръководството на ДПС заяви, че ще постави тази тема и на предстоящото извънредно заседание на НС при изслушването на служебния министър на МВР, но изразиха увереност, че въпреки натиска върху избирателите, партийният актив се консолидира и мобилизира и показва още по-добър резултат.

По време на разговора с представителите на ДПС беше застъпена и темата с машините, като беше потвърдена последователната политика на ДПС за машинното гласуване, но не и с машини, при които липсва обществен контрол при отчитане на резултатите в края на изборния ден.

