Трябва да сме готови за най-лошото, заяви икономистът Богомил Николов
Колко ще продължат сътресенията в икономиката, задава ли се сериозна криза или временен натиск? Това коментира в ефира на NOVA NEWS икономистът и изпълнителен директор на асоциация „Активни потребители” Богомил Николов.
„Силно се надявам участниците в предизборната кампания да дадат своята визия за справяне с кризата. Би било добре мерките да бъдат казани докрай. Трябва да очакваме държавата да е обявила ясно и конкретно как може да подпомага най-уязвимите домакинства и при какви условия кой защитен механизъм би се включил”, коментира той.
„Кризата е много несигурна. Ние трябва да сме готови за най-лошото. Ако имаме план, тогава всички ще бъдат по-спокойни, защото ще знаят какво могат да очакват”, добави икономистът.
„Това, че сме в еврозоната, и това, че ЕС се събира да търси общи решения, е само плюс в една такава криза. Когато има подобна криза на снабдяването и доставките, колкото по-голям купувач си, толкова по-добри условия можеш да договориш. ЕС би могъл да сключи по-изгодни договори, отколкото България сама”, смята Николов.
Той заяви още, че България произвежда все по-малко храни, което е тенденция от години. „Надявам се да си върнем производството на зеленчуци, плодове и говедовъдство на нивата, на които сме били”, каза още изпълнителният директор на асоциация „Активни потребители”.
Редактор: Ивета Костадинова
