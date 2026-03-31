Щаб към Министерския съвет следи развитието на кризата в Близкия изток и при нужда ще въведе допълнителни мерки, за да няма повишаване на цени на стоки и услуги. В ефира на „Здравей, България” министърът на икономиката заяви, че не се предвижда въвеждане на таван на цените или намаляване на ДДС. Предприетото към момента е само част от това, което е възможно. Данните на държавните институции все още сочат, че цените на горивата не са на достатъчно високи нива, за да се пренесат върху основни стоки и услуги. Въпреки това поскъпване на пазара на храни се отчита, но то е продиктувано и от други фактори.

Отиваме на пазар, за да проверим усещат ли хората увеличение на цените. Срещаме Ненко. Според него всичко е поскъпнало. Не знае дали е заради високите цени на горивата, но знае, че парите му стигат за все по-малко неща.

„Почти на всички хранителни стоки цените са поскъпнали. Ще се мъчим и те това е, няма какво да направим, няма друг изход”, споделя мъжът.

Въпреки призивите да се намалят ДДС ставките за определени браншове като ресторантьорския, подобни мерки няма да се вземат защото в миналото се е доказало, че не работят.

„Намаляване на ДДС е доказано, че не работи – сами го видяхме при COVID пандемията. Намалихме ставките за някои храни и туризма и въпреки всичко не се видя промяна – цените продължиха да растат. Сега ресторантите са пълни – все още няма криза”, допълни министърът.

Според анализ на КЗП ако търговците на дребно вдигат цени с мотив горивата, то те подлежат на санкции. А данните на Комисията по стокови борси все още не показват поскъпването на горивата да се отразява на хранителните стоки на пазара на едро.



„Към момента няма реално отражение върху статуквото на търговията на едро с храни. Имаме доста мощна конкурентна среда, пазарът задържа покачването на цените, въпреки че има покачване на енергийните разходи повсевместно”, поясни председателят на комисията и ръководител на Координационния център към Механизма за еврото Владимир Иванов.

Все още не е готов анализът при какви цени на горивата основни хранителни стоки и услуги ще поскъпнат също.