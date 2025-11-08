„На този етап и с днешна дата най-важно е рафинерията да бъде запазена. Тя е структуроопределяща за страната, хиляди хора работят там, от значение е за целия региона, сигурност на доставките, за да могат да си гарантират капацитетът за преработване и производство на петролни продукти”. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти край село Дебелт, община Средец.

„От Народното събрание беше гласуван един много набързо изготвен закон, който тепърва ще видим как си го представя самото правителство, защото този закон ще изисква много поднормативни актове и наредби, които да гарантират и определят функциите на този особен управител”, заяви Йотова.

„Ние вчера чухме един лозунг от господин Борисов, че дори сме надстроили германската схема, която е още от 2022 година. Но нека да знаем, че тази система в Германия вече съществува три години. Скоро техният канцлер, господин Мерц, ще удължи държавното управление на тяхната рафинерия до 2026 година. Тоест, не става дума за продажба, нито за национализация. Нека да видим какво ще предложи правителството с българския вариант. Единственото, което ме смути, е начинът, по който го приеха — много набързо, рекордно за 30 секунди. Аз недоумявам защо беше необходима тази спешност. Съвсем спокойно можеха да бъдат разгледани нещата, да бъдат обмислени, да участва цялото Народно събрание. Защото този въпрос изисква нещо дори много повече от парламентарен консенсус — изисква национален консенсус. Тъй като, ако загубим рафинерията, България ще се окаже в изключително трудна ситуация”, каза Йотова.