Японската метеорологична агенция съобщи, че е било регистрирано силно земетресение с магнитуд 6,7 по предварителни данни край северното крайбрежие на Япония, предаде "Асошиейтед прес".

Земният трус е разтърсил бреговете на японската префектура Ивате и е бил на дълбочина 10 км под морската повърхност.

Япония издаде предупреждение за опасност от цунами в префектура Ивате, съобщи телевизия Ен Ейч Кей (NHK), като призова жителите да се отдалечат от крайбрежните райони.

Очаква се вълната цунами да бъде с височина около един метър, допълни японската обществена телевизия.

Редактор: Емил Йорданов