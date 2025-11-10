Съдът трябва да разгледа искането за екстрадиция на Игор Гречушкин, собственик на взривилия се в Ливан кораб, убил над 200 души през 2020 г.

Семействата на жертвите на опустошителната експлозия в пристанището на Бейрут написаха писмо до българските съдебни власти чрез посолството ни в Ливан. В текста, изпратен и до NOVA, те настояват за екстрадицията на Гречушкин.

Мъжът с двойно гражданство – руско и кипърско, беше задържан на летището в София след издирване с червена бюлетина на Интерпол.

Редактор: Ина Григорова