При експлозията загинаха над 200 души
Съдът трябва да разгледа искането за екстрадиция на Игор Гречушкин, собственик на взривилия се в Ливан кораб, убил над 200 души през 2020 г.
Семействата на жертвите на опустошителната експлозия в пристанището на Бейрут написаха писмо до българските съдебни власти чрез посолството ни в Ливан. В текста, изпратен и до NOVA, те настояват за екстрадицията на Гречушкин.
Мъжът с двойно гражданство – руско и кипърско, беше задържан на летището в София след издирване с червена бюлетина на Интерпол.Редактор: Ина Григорова
