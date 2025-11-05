Семействата на жертвите на опустошителната експлозия в пристанището на Бейрут от 4 август 2020 г. написаха писмо до българските съдебни власти чрез посолството ни в Ливан. В текста, изпратен и до NOVA, те настояват за екстрадицията на Игор Гречушкин - собственик на кораба, свързан с взрива. Руският гражданин с кипърско гражданство беше задържан на летището в София след издирване с червена бюлетина на Интерпол.

Близките на загиналите и ранените са провели среща с българския посланик в Ливан Ясен Томов, на когото са предали писмото си с апел за съдействие.

България арестува собственика на кораба, свързан с взрива, убил 218 души в Бейрут

Семействата напомнят, че експлозията в пристанището на Бейрут се счита за най-голямата неядрена експлозия в историята, чиито ударни вълни са достигнали чак до Кипър. Тя отне живота на над 245 души, рани повече от 7000, а хиляди жители на Ливан напуснаха страната от страх за сигурността си. Щетите върху сгради, болници и инфраструктура се оценяват на около 6 милиарда долара.

„Повече от пет години след трагедията все още няма окончателно съдебно решение, а процесът се бави поради обструкции от влиятелни обвиняеми“, пишат семействата на жертвите. Те подчертават, че съдебният следовател Тарек Битар е почти завършил разследването, но му е необходим разпитът на собственика на кораба, превозил амониевия нитрат до Бейрут – Игор Гречушкин, за да финализира делото.

В писмото се уточнява, че министърът на правосъдието на Ливан Адел Насар е предприел всички законови стъпки за искането на екстрадиция, съгласно международното споразумение между Ливан и България. Документите са били изпратени с гаранция, че Гречушкин няма да бъде подложен на смъртно наказание, както изисква член 5 от договора.

Мощен взрив разтърси квартал в Бейрут (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Въпреки изпълнението на всички условия, все още очакваме решението на Вашия уважаем съд“, посочват близките на жертвите и молят българските власти да ускорят процеса.

„Нашето искане не е водено от отмъщение, а от желание да бъде разкрита истината и осигурена справедливост за жертвите, ранените и целия ливански народ“, заявяват семействата.

Те изразяват доверие в ангажимента на България към върховенството на закона и правата на човека, като подчертават, че арестът на Гречушкин е доказателство за това. Тяхната крайна цел е окончателната екстрадация.

След задържането на Гречушкин във ВКП, българските власти постановиха временно задържане за срок до 40 дни, потвърдено от Апелативен съд – София. През този период Ливан трябва да предостави официалната молба за екстрадиция и необходимите документи, съгласно двустранния договор.

Напомняне, че причина за пожар в склад, в който години наред безконтролно се е съхранявал химикалът, докаран от кораба на Гречушкин. Собственикът и капитанът на плавателния съд – Борис Прокошев, бяха издирвани от 2020 г. по заповед на следствен съдия Фади Саван.