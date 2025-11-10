Снимка: iStock
Снимките са подходящи при обучението на служители
Българската народна банка (БНБ), съвместно с Европейската централна банка (ЕЦБ), подготвиха информационни материали за запознаване на обществеността с дизайна и защитните елементи на евробанкнотите.
За запознаване на широката общественост с дизайна и защитите на евробанкнотите от БНБ препоръчват за плакат изображението ТУК.
За разпознаването на евробанкнотите при обучението на служители може да се използват визуализациите на изображенията на защитните елементи в следния линк.
БНБ започва продажба на стартови комплекти с български евромонети
Подробно описание и визуализация на защитните елементи на всеки един номинал евробанкноти от серията „Европа“ и от първата серия по метода „Пипни-Разгледай-Наклони“ са достъпни на страницата на Европейската централна банка ТУК.
При закупуване на устройства, проверяващи автентичността на евробанкноти, БНБ препоръчва те да са от списъка, публикуван на страницата на ЕЦБ на следния линк.
Препоръчителният списък на устройства, проверяващи автентичността на евромонети, е публикуван на страницата на Европейския технически и научен център към Европейската комисия ТУК.
