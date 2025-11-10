Европейската комисия е в контакт с държавите, които може да бъдат засегнати от санкциите на САЩ срещу „Лукойл“, включително България. Това заяви говорител на Комисията.

Според Arianna Podestà всички трансакции, свързани с продажбата на „Лукойл", трябва да бъдат съобразени със задълженията по санкциите. Според ЕК предстоят най-тежките седмици заради началото на отоплителния сезон.

Междувременно цените на петрола скочиха на международните пазари. Така днес барел сорт "Брент" достигна 64.15 долара, а "Урал" - 64.83 долара. И у нас на колонките започна плавно покачване.

България превантивно спира износа на дизел и авиационно гориво

► Какво сочат данните за средните стойности на горивата:

• дизел 2,47 лв./л

• бензин А-95 2,41 лв./л

• пропан бутан 1,11 лв./л

• метан 2,19 лв./кг

►В сравнение с миналата седмица се отчита леко поскъпване при повечето горива:

• дизелът е поскъпнал с 0,06 лв. /л

• бензин А-95 е поскъпнал с 0,02 лв./л

• пропан бутан остава на същата цена

• метанът е поскъпнал с 0,01 лв./л

Шофьорите обаче имат полярни мнения за скока на цените - според едни драстичен скок не се усеща, а други са категорични, че вдигането на цените е осезаемо.

„В момента това е едно стандартно покачване при създалата се ситуация. Дизелът поскъпва с около 10-12 стотинки на колонка, бензинът – с около 4-5”, обясни Димитър Хаджидимитров от Асоциация на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

Поскъпването на дизела в момента е следствие на недостиг на гориво в страните, които захранват Европа. „Има лек недостиг на дизела на средиземноморската борса за горива в страни от Африка, които захранват Европейския континент. Част от вноса, който е възможен в Гърция, в България, в Румъния отпада и оттам се вдигат и цените”, каза енергийният експерт Мартин Владимиров.

Въпреки че ръстът на цените на горивата не е значителен, за собствениците на малки бензиностанции разликата между покупка и продажба е значителна. Според тях повишението е много голямо, но се надяват, че цените на пазара ще се балансират.