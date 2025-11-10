Снимка: iStock
Основният въпрос остава дали България ще получи изключение от американските санкции
Европейската комисия е в контакт с държавите, които може да бъдат засегнати от санкциите на САЩ срещу „Лукойл“, включително България. Това заяви говорител на Комисията.
Според Arianna Podestà всички трансакции, свързани с продажбата на „Лукойл", трябва да бъдат съобразени със задълженията по санкциите. Според ЕК предстоят най-тежките седмици заради началото на отоплителния сезон.
Междувременно цените на петрола скочиха на международните пазари. Така днес барел сорт "Брент" достигна 64.15 долара, а "Урал" - 64.83 долара. И у нас на колонките започна плавно покачване.
България превантивно спира износа на дизел и авиационно гориво
► Какво сочат данните за средните стойности на горивата:
• дизел 2,47 лв./л
• бензин А-95 2,41 лв./л
• пропан бутан 1,11 лв./л
• метан 2,19 лв./кг
►В сравнение с миналата седмица се отчита леко поскъпване при повечето горива:
• дизелът е поскъпнал с 0,06 лв. /л
• бензин А-95 е поскъпнал с 0,02 лв./л
• пропан бутан остава на същата цена
• метанът е поскъпнал с 0,01 лв./л
Шофьорите обаче имат полярни мнения за скока на цените - според едни драстичен скок не се усеща, а други са категорични, че вдигането на цените е осезаемо.
„В момента това е едно стандартно покачване при създалата се ситуация. Дизелът поскъпва с около 10-12 стотинки на колонка, бензинът – с около 4-5”, обясни Димитър Хаджидимитров от Асоциация на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.
Поскъпването на дизела в момента е следствие на недостиг на гориво в страните, които захранват Европа. „Има лек недостиг на дизела на средиземноморската борса за горива в страни от Африка, които захранват Европейския континент. Част от вноса, който е възможен в Гърция, в България, в Румъния отпада и оттам се вдигат и цените”, каза енергийният експерт Мартин Владимиров.
Въпреки че ръстът на цените на горивата не е значителен, за собствениците на малки бензиностанции разликата между покупка и продажба е значителна. Според тях повишението е много голямо, но се надяват, че цените на пазара ще се балансират.
Мартин Владимиров: Възможен е ръст на цените на горивата с около 15%, ако на 21 ноември руският петрол бъде изтеглен от пазарите
Основният въпрос остава дали България ще получи изключение от американските санкции. „Ако до 21 ноември няма решение за назначаване на особен управител и няма изключение, дадено от САЩ за българската рафинерия, тогава нещата ще станат по-сложни. Ако започнат да се изчерпват запасите, ще видим сръбския сценарий, а там цената е с 40% по-висока от тази в България“, смята Владимиров.
