Поредна авария във Варна на тръбопровода, който отвежда част от отходните води на града. Това е тръбата във Варненското езеро, която се използва като временна, докато по основния тръбопровод тече ремонт за десетки милиони.

Сигнал за инцидента бил подаден още в неделя, когато оператор на канализационната помпена станция установил спад на налягането по тръбопровода. В понеделник ремонтните дейности са започнали.

Аварията предстои да бъде отстранена още днес, а другата добра новина е, че в района не се усеща неприятна миризма.

„Причината да се стигне до аварията е, че тръбопроводът не е защитен, не е вкопан, а е върху дъното на езерото. Минал е голям кораб с дълбоко газене, който е предизвикал турбуленция по дъното. Явно усилието е било твърде голямо и това е довело до отваряне на тръбата”, обясни зам.-кметът на Варна Пламен Китипов.

Той посочи, че целта на ремонта е да бъде изграден тръбопровод така, че да не се влияе от човешка дейност, защото в езерото има сериозен трафик на морски съдове. По думите му вероятно ще бъде създадено наказателно постановление на фирмата изпълнител заради инцидента.

