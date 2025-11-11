„Ограниченията, които законът налага – изискването за одобрение от ДАНС и Министерския съвет, може да вържат ръцете на особения управител за „Лукойл“. Това каза в студиото на „Денят на живо” бившият министър на вътрешните работи и бивш председател на ДАНС Цветлин Йовчев.

„Притеснително е, че актовете на този управител, който е представител на държавата, не подлежат на съдебен контрол. Това може да доведе до големи финансови рискове или тежка ситуация за рафинерията“, посочи той.

ДАНС и капацитетът за контрол

Йовчев подчерта, че ДАНС няма достатъчен капацитет да анализира потенциалните купувачи и последствията от продажбата на активи на Лукойл.

„По-скоро се очаква агенцията да измие ръцете си след решенията, а реалната отговорност остава неясна“, каза той.

Президентът и назначенията в службите

Бившият шеф на ДАНС коментира и премахването на правото на президента да участва в назначенията на ръководители на службите.

„Подкрепям споделяната отговорност, защото дава възможност за по-балансиран подбор, но изисква държавническо отношение. Ако процесът се използва за политически конфликти, ситуацията се влошава“, заяви Йовчев.

Борбата с корупцията и ефективността на службите

Според него, прехвърлянето на част от функциите на Комисията за противодействие на корупцията към ДАНС и Сметната палата няма да реши проблема. „Борбата с корупцията трябва да е многопосочна – превенцията е ключът. Няма смисъл да се разчита само на разследващи правомощия“, каза Йовчев.

Системата за национална сигурност е в хаос

Бившият министър критикува настоящата структура на националната сигурност като „в безпътица“.

„Липсват координиращи функции, консолидиран бюджет и управление на приоритетите. Ако това продължи, ще загубим основни способности за защита на страната“, обясни той.

Заплати и мотивация на служителите

Йовчев се обяви за достойно заплащане на полицаите и служителите в службите, но при условие, че се подобри ефективността на процесите. „Няма смисъл от високи заплати, ако системите не работят и обществото не получава реални резултати“, заключи той.