Снимка: iStock
Ще има ли край на безплатното паркиране за този вид превозни средства?
Общината готви промени в наредбата за паркиране в София, с които ще се вдигнат цените и ще се промени режимът за различни групи шофьори. Сред засегнатите ще бъдат и собствениците на електромобили, които досега паркираха безплатно във всички зони. Темата коментираха в ефира на „Здравей, България“ актьорът Александър Сано и Борис Колев – членове на Управителния съвет на Асоциацията на собствениците на електромобили в България.
Сано беше категоричен, че около въпроса с паркирането на електромобили в столицата се разпространяват неверни твърдения. По думите му проблемът не може да бъде прехвърлян върху собствениците на електромобили, защото те са пренебрежимо малка част от всички коли в столицата.
„В центъра на 100 автомобила, ако намерите 2–3, ще е максимумът. Драмата е, че общински съветници си позволяват да говорят ужасяващи неистини, непочиващи на никакви реални данни. Такива, каквито ние обаче си направихме труда да съберем,“ каза актьорът.
„София е котловинен град. Ние сме нон-стоп в първата петица-шестица на най-мръсните столици в Европа. Електроавтомобилите в България са 0,6%. Нека общината каже как точно тези 0,6% замърсяват или пречат на движението,“ коментира още той.
Ще има ли край на безплатното паркиране за електрическите коли в София и ограничаване на служебните абонаменти
Борис Колев подкрепи думите на Сано с конкретни числа.
„В София, на фона на всички регистрирани автомобили, които са около 850 хиляди, има под 12 хиляди електроавтомобили. Това е дори под един процент“ ,посочи той.
Колев изчисли, че дори всички електромобили в столицата да паркират едновременно в центъра, това няма да натовари зоните за платено паркиране.
Според него данните от отчетите на Центъра за градска мобилност показват съвсем различна картина за натоварването на синята и зелената зона.
„Направихме много интересно изчисление. Видяхме отчетите на ЦГМ за миналата година и там има отделни редове за приходите от синя и зелена зона. Като го разделиш на броя дни и часове, в които зоните работят, излиза, че само между 11% и 12% от местата реално се ползват от шофьори, които плащат за паркиране“, поясни Колев.
Той уточни, че голяма част от зоните са заети не от обикновени шофьори, а от други категории автомобили.
„Всички останали места са блокирани от служебни абонаменти, дипломатически автомобили и живущи“, каза още Колев.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Габриела Павлова
