Съпредседателят на „Синя България“ и лидер на партия КОД Петър Москов остро разкритикува проекта за държавен бюджет за 2026 г., определяйки го като „капитулация на политическото управление пред социалистическата философия“. В студиото на „Твоят ден“ по NOVA NEWS той заяви, че това е бюджет, „в който държавата взима от произвеждащите и раздава на вечно искащите“.

„Това е бюджет, който приема социализма като философия на управление. Бюджет без воля за структурна промяна, в който властта отказва да реформира системите, които изяждат парите ни без ефективност“, каза Москов.

Той подчерта, че разговорът не е за конкретните числа, а за липсата на дясна политическа алтернатива, която да противостои на „раздаваческата логика“ в управлението.

„Разговорът за бюджета става все по-социалистически. Все по-взимащ от хората, които произвеждат, и все по-раздаващ на тези, които искат. Разликите между управляващите и опозицията в този парламент са само технически — философията им е една и съща“, заяви Москов.

По думите на лидера на КОД, партия ГЕРБ окончателно е изоставила ролята си на дясна политическа сила.

„Борисов каза, че иска да е като Асен Василев. Добре, но това означава, че ГЕРБ вече са социалисти. И е тъжно, че последната бариера пред социалистическото мислене в управлението пада. ГЕРБ се присъединиха към дългата кохорта на български социалисти“, коментира Москов.

Той определи като „перверзна, но вярна“ оценката на председателя на АИКБ Кирил Домусчиев, че „всички плачат, след като са лапали кюфтетата“. Според Москов проблемът е не в големите работодатели, а в десетките хиляди малки и семейни фирми, които работят, но не получават подкрепа.

„Проблемът са малките хора, които не искат да живеят на гърба на държавата. Те са гръбнакът на икономиката и те трябва да бъдат защитени. В момента те нямат парламентарно представителство“, заяви той.

Москов, който е бивш здравен министър, насочи остра критика и към здравната система, която според него „поглъща все повече средства без резултат“.

„Всяка година даваме с милиард повече за здравеопазване, а услугата се влошава. Проблемът не е в недостига на средства, а в това, че парите потъват вътре в системата“, каза той.

Москов настоя за структурна реформа, при която броят на договорните болници на Здравната каса да бъде намален от 340 на около 100.

„Не може касата да сключва договори с всички. Трябват концентрирани ресурси и качество. Това означава по-високи заплати за медиците, но и контрол. Ако една болница не гарантира качество, за какво ни е? За да източва пари от Kасата?“, попита той риторично.

