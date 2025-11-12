Само за първите девет месеца на годината мандрите в България са издали 9500 тона фалшиво сирене, показват данни на Министерството на земеделието и храните. Най-голямо количество имитиращи млечни продукти са пуснати на пазара през юли и август - в разгара на туристическия сезон.

Микробиологът от сдружение „Активни потребители“ д-р Сергей Иванов коментира, че става дума за продукти, произведени с индустриално-хидрогенирани мазнини или т.нар. „имитиращи продукти”. „Това е едно от най-опасните неща, които можете да си позволите да консумирате“, предупреди експертът.

По думите му България вече две години нарушава европейското законодателство, тъй като отказва да въведе забраната за продажба на такива продукти. „Министерството на земеделието трябва да спре да се ослушва и да въведе пълна забрана за имитиращите продукти, каквато вече действа в целия ЕС“, подчерта Иванов.

Той добави, че реалното количество фалшиво сирене може да е още по-голямо заради производството в сивия сектор. Част от тези продукти достигат до потребителите не само в магазините, но и чрез храни в ресторанти, училища и детски градини.

Редактор: Ралица Атанасова