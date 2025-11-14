Реорганизират движението между 8 и 21 километър на автомагистрала “Хемус” в Софийско. Причината - премахване на крайпътна растителност с цел подобряване на видимостта за шофьорите и повишаване на безопасността.

Необходимата техника ще се разполага поетапно в аварийната лента, а работата трябва да приключи до 19 ноември. От АПИ призовават шофьорите да се движат внимателно и да не предприемат рискови маневри.

