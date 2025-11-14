-
-
-
-
-
-
Каузата на „Вяра в добрите хора” е да бъде създаден дневен център за възрастни хора
Сдружение „Вяра в добрите хора” организира благотворителна вечеря в София, която обедини институции и популярни у нас личности. Каузата им е да бъде създаден дневен център за възрастни хора, който да се погрижи за хора в нужда. Сдружението храни всеки ден около 120 души. Центърът ще бъде разположен в София, а от Столичната община ще съдействат за избора на най-подходящата локация.
„Мнозина ще кажат – нахраниха възрастните хора. Но не е само това. Това е нещо много повече, защото в свят, в който живеем - на конфликти, войни и много омраза, като че ли забравяме най-важното, което ни прави човеци и хора, забравяме доброто, забравяме, че сме на тази платена, за да раздаваме добро”, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова.
„Ужасно много хора ни подкрепят. Много популярни хора – Алекс Богданска, Башар Рахал, Мария Илиева, Азис, Мила Роберт. Всички те безрезервно се съгласиха да участват и да помогнат на нашата кауза”, заяви Ивайла Бакалова.Редактор: Ина Григорова
