Името на особения управител на "Лукойл" ще стане ясно след спешното заседание на Съвета за сигурност към Министерския съвет в петък. То ще бъде обявено от премиера Росен Желязков. Избрано е едно лице. Това обяви в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Той подчерта, че името на особения управител е "съгласувано с него". "Съгласуването му с другите партньори в управлението е работа на премиера", подчерта той. И допълни, че избраният особен управител има достатъчно опит, за да се справи. "Не е свързан с Пеевски. Избраният човек не е бил министър", каза още лидерът на ГЕРБ.

Премиерът свиква Съвет по сигурността по темата за особения управител на "Лукойл"

Във връзка с американските санкции срещу "Лукойл" Борисов изрази надежда, че още днес България да получи дерогация. "Виждате колко са динамични събитията в света. Появяват се трилионни фондове в САЩ, които говорят за покупка на цялата компания. Това, в което мога да ви уверя, е, че се надявам до края на днешния ден да получим дерогация. И то такава, каквато има Германия - за 6 месеца. За да можем спокойно да завършим всички тези процеси", каза председателят на ГЕРБ.

