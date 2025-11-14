След Съвета по сигурността, свикан от премиера Росен Желязков, министърът на икономиката Петър Дилов официално посочи председателя на НАП Румен Спецов като кандидат за особен управител на „Лукойл“, а по-късно той беше назначен на поста от Министерския съвет. Очаква се в рамките на часове страната ни да получи и дерогация от САЩ, след като Великобритания вече даде отсрочка до 14 февруари. Какво предстои и има ли Спецов нужния опит? По темата в "Пресечна точка" говори енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров.

Той е категоричен, че формално директорът на НАП не покрива всички изисквания и припомня, че законът изисква най-малко пет години практика в петролната индустрия. Въпреки това Владимиров уточни, че Спецов е работил интензивно по казуси, свързани с „Лукойл“, още от 2021 г., особено по теми като трансферно ценообразуване и отчетност на печалбите у нас. Според експерта това е довело до „оперативни отношения“ между НАП и компанията, което прави назначението любопитно.

Енергийният експерт коментира, че приоритетите за рафинерията оттук нататък са гарантирането на безпроблемната ѝ работа след 21 ноември, предотвратяване на риск от саботаж или прекъсване на доставките и незабавен контрол върху сметките на компанията. Владимиров подчерта, че разнообразяването на доставките е ключово, тъй като новият особен управител няма да може да плаща на санкционирани дружества. „Налага се да се работи много бързо по продажбата на активите“, предупреди той, след което спомена, че бавенето крие риск от арбитражни искове от Русия при опит за национализация.

„Продажба задължително трябва да се реализира в рамките на тези три месеца, за да избегнем евентуални искове за милиарди“, категоричен е експертът. Според него най-добрият вариант е покупка от стратегически западен инвеститор с ясно политическо и икономическо позициониране.

По данни на "Ройтерс" американският инвестиционен фонд „Карлайл” проучва възможността да придобие активите на руската компания. Владимиров потвърди, че това е един от най-големите фондове с глобално присъствие и стотици милиарди под управление, но отбеляза, че подобен тип фондове рядко оперират сами рафинерии. По-вероятно е последваща продажба към голяма петролна компания.

