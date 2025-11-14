-
Доц. Искрен Иванов: Санкциите срещу „Лукойл“ удрят повече Европа, отколкото Русия
-
Мартин Владимиров: Първата задача на Спецов е да гарантира сигурността на доставките и да осигури безпроблемната работа на рафинерията
-
„Лукойл”: Преговаряме с няколко потенциални купувачи на активите ни
-
СГП предаде на съд Никола Барбутов и още трима за участие в престъпна група и подкупи
-
Премиерът връчи наградата „Св. Паисий Хилендарски” на проф. Христо Йоцов
-
Затварят временно дома за стари хора в Поморие заради нарушения
В откровен разговор за новия си филм „Добри родители“, перфекционизма и невидимите закони на Вселената
В рубриката „Предизвиквам те” Деси Жаблянова ни среща с Къци Вапцаров - едно от най-разпознаваемите лица на българския екран. Той отново предизвиква себе си и публиката, но този път с пълнометражния си филм „Добри родители“. Проектът, по който работи цели пет години, вече е в киносалоните и разглежда дълбоки теми като кармата, силата на семейството и сложните взаимоотношения, които определят съдбата ни.
Самият Вапцаров признава, че с времето е станал по-отговорен родител, осъзнавайки важността на родовата памет. В ежедневието си се стреми към баланс и умереност, позволявайки си всичко, но в малки количества. Според него ключът към успеха не е в строгата диета, а в постоянството и правилния режим.
„Предизвиквам те”: Актьорите Христо и Светлана Бонин между реалния живот и сцената (ВИДЕО)
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни