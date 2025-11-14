В рубриката „Предизвиквам те” Деси Жаблянова ни среща с Къци Вапцаров - едно от най-разпознаваемите лица на българския екран. Той отново предизвиква себе си и публиката, но този път с пълнометражния си филм „Добри родители“. Проектът, по който работи цели пет години, вече е в киносалоните и разглежда дълбоки теми като кармата, силата на семейството и сложните взаимоотношения, които определят съдбата ни.

Самият Вапцаров признава, че с времето е станал по-отговорен родител, осъзнавайки важността на родовата памет. В ежедневието си се стреми към баланс и умереност, позволявайки си всичко, но в малки количества. Според него ключът към успеха не е в строгата диета, а в постоянството и правилния режим.

Повече гледайте във видеото.