Актьорите Христо и Светлана Бонин успешно споделят както сцената, така и живота си. Въпреки че имат четири деца, те успяват изцяло да се отдадат на театралното изкуство. Вече десет години доказват, че човек може да сбъдва мечтите си. A дали се познават достатъчно, за да влязат в ролята на другия – гледайте във видеото.

"Предизвиквам те": Дует "Мания" завинаги

Редактор: Габриела Павлова