-
Гигантска надуваема кукла на Жабока Кърмит стана звезда на изложение в Париж (ВИДЕО)
-
Очарователните села на Измир (ВИДЕО)
-
„Непознатите земи”: Експедиция в джунглата на маите
-
Как приготвят торта Естерхази в Унгария
-
Като огромни алени килими: Милиони червени раци започнаха годишната си миграция (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
„Когато искате да действате бързо“: Фирма превърна обира на Лувъра в реклама
Въпреки че имат четири деца, те успяват изцяло да се отдадат на театралното изкуство
Актьорите Христо и Светлана Бонин успешно споделят както сцената, така и живота си. Въпреки че имат четири деца, те успяват изцяло да се отдадат на театралното изкуство. Вече десет години доказват, че човек може да сбъдва мечтите си. A дали се познават достатъчно, за да влязат в ролята на другия – гледайте във видеото.
"Предизвиквам те": Дует "Мания" завинагиРедактор: Габриела Павлова
Последвайте ни