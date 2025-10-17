-
1260 лв. нетна заплата: Оркестърът на БНР настоява за по-високи възнаграждения
Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България
Сестрата на съпругата на Мицкоски – с български паспорт от 2016 г. (ДОКУМЕНТИ)
Ще прелети ли Путин над България напът за срещата си с Тръмп в Будапеща
Кауза за недоносените бебета: „Малки стъпки на големи герои” обединява България (ВИДЕО)
Какво слага българинът на трапезата: Ядем по-малко хляб, но повече месо от здравословното
Четвърт век две сестри делят една сцена, но различни съдби
В рубриката „Предизвиквам те” остуват дует „Мания” – момичетата, които останаха в историята с песента „Не искам, не мога“ и създадоха още куп хитове. Днес те отбелязват 25-годишен юбилей на сцената с голям концерт-спектакъл.
„Предизвиквам те”: Иво Димчев за рамките в живота и на сцената
Как блондинката и брюнетката успяват да работят в тандем, въпреки километрите, които ги разделят, и дали Юлия може да проведе курс по аеробика в парка?
