В рубриката „Предизвиквам те” остуват дует „Мания” – момичетата, които останаха в историята с песента „Не искам, не мога“ и създадоха още куп хитове. Днес те отбелязват 25-годишен юбилей на сцената с голям концерт-спектакъл.

Как блондинката и брюнетката успяват да работят в тандем, въпреки километрите, които ги разделят, и дали Юлия може да проведе курс по аеробика в парка?