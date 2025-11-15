„Оранжевият супер плод“ - това е едно от определенията за райската ябълка, чиято българска столица е старозагорското село Хрищени. Точно сега е сезонът за събиране на плодовете от дърветата, а днес там се провежда и традиционният Фестивал на райската ябълка. Мнозина вярват, че плодът поддържа хората млади, а от него местните приготвят всичко - от сладко до уникална ракия. .

„Райската ябълка е дар Божий“, казва Христо Неделчев, който отглежда плода в двора си вече 45 години. „И може би тази райска ябълка е принудила Ева да направи нарушение, да наруши заповедта на Бог, и е взела от тази ябълка“.

Полезните свойства на райската ябълка срещу COVID-19

Кметът на Хрищени, Радка Желева, обобщава: „Вкусът на райската ябълка за всеки един е много индивидуален. По-вкусен плод от райската ябълка няма".

Райската ябълка е истинска менделеева таблица от полезни за човека витамини, минерали и антиоксиданти. От нея в Хрищени правят и емблематичната си ракия.

„Ами, ароматна, приятна и така създава настроение“, описва я Георги и допълва с усмивка: „Миналата година ей това, което го виждате, наполовина беше реколтата. Тая година е доста повече и сигурно ще има за повече ракия“.

Освен за ракия, плодът се използва и за направата на различни сладки изделия.

„Освен за ядене, от плода се приготвя сладко и различни сладкиши“, обяснява Василка.

Славата на хрищенската ябълка вече се носи извън пределите на страната. „Не само от цяла България, а и от чужбина вече се интересуват от нашите плодове“, казва кметът. Христо Неделчев потвърждава: „И от Гърция идват, които си купуват ябълки, дръвчета си купуват, за да садят“.

Експертите потвърждават, че една райска ябълка на ден действа изключително тонизиращо. В нея се съдържа внушително количество витамин C, магнезий, калий и много други микроелементи.

Повече гледайте във видеото.