Тази събота в "Ничия земя" разказваме историята на Ники и семейството му, която е много интересен и поучителен сюжет за филм. Мъж и жена, пораснали в годините на социализма, преминават през всички трудности на промените след 10 ноември. Те мечтаят за дете, а тази мечта не се осъществява.

Двамата осиновяват Ники, но той се превръща в „проблемно дете“ - като локалите - наркотици, кражби и други престъпления. Изпращат го във възпитателно училище - интернат. Освен молитвите - им хрумва още нещо - да го научат да носи отговорност, дори в най-трудните моменти.

Историята на Ники и семейството му гледайте във видеото.