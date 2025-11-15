-
Разказ за едно семейство, което намира път към детето си, което е с проблемно поведение и противообществени прояви
Тази събота в "Ничия земя" разказваме историята на Ники и семейството му, която е много интересен и поучителен сюжет за филм. Мъж и жена, пораснали в годините на социализма, преминават през всички трудности на промените след 10 ноември. Те мечтаят за дете, а тази мечта не се осъществява.
Двамата осиновяват Ники, но той се превръща в „проблемно дете“ - като локалите - наркотици, кражби и други престъпления. Изпращат го във възпитателно училище - интернат. Освен молитвите - им хрумва още нещо - да го научат да носи отговорност, дори в най-трудните моменти.
