Снимка: iStock
-
Ендокринолози предупреждават: Диабетът вече е с мащаба на пандемия
-
Д-р Мирослав Ненков: Кражбите в здравеопазването са на най-високо ниво
-
Трима души получиха шанс за живот след донорска ситуация
-
Доц. Росен Калпачки: Магнитните бури могат да увеличат депресиите и самоубийствата
-
Предлагат безплатни противогрипни ваксини за деца до 7-годишна възраст
-
Изоставени пациенти и липса на хигиена: Бивши служители на хосписи в Черноморец и Поморие излязоха на протест
В инициативата се включи и детски уролог
Повече от 300 деца бяха прегледани в Монтана от водещи столични специалисти по детски болести.
Лекарите са част от програмата „Детско здраве“, в която участват медицински
експерти от болница „Пирогов“ и от Столичната лекарска колегия. Специалистите преглеждаха безплатно децата от Монтана и региона в местната областна болница. В инициативата се включи и детски уролог.
Водещи софийски лекари преглеждат безплатно деца в Гоце Делчев
„Да дойдат лекари на крак тук и това да е безплатно за нас е много голяма помощ. И сме сигурни, че детето ще бъде прегледано от един много добър специалист“, сподели Диана Петрова.
„Идеята е да се помогне на местните общопрактикуващи и на педиатрите в диагностицирането на по- редки заболявания. Не във всички градове разполагат с апаратурата и с такъв тип специалисти. Например детски уролог има не навсякъде по малките градове в България. С тази инициатива целим да улесним и населението, и колегите си по райони“, обясни председателят на Столичната лекарска колегия д-р Асен Меджидиев.
Последвайте ни