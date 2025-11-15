Повече от 300 деца бяха прегледани в Монтана от водещи столични специалисти по детски болести.

Лекарите са част от програмата „Детско здраве“, в която участват медицински

експерти от болница „Пирогов“ и от Столичната лекарска колегия. Специалистите преглеждаха безплатно децата от Монтана и региона в местната областна болница. В инициативата се включи и детски уролог.

„Да дойдат лекари на крак тук и това да е безплатно за нас е много голяма помощ. И сме сигурни, че детето ще бъде прегледано от един много добър специалист“, сподели Диана Петрова.

„Идеята е да се помогне на местните общопрактикуващи и на педиатрите в диагностицирането на по- редки заболявания. Не във всички градове разполагат с апаратурата и с такъв тип специалисти. Например детски уролог има не навсякъде по малките градове в България. С тази инициатива целим да улесним и населението, и колегите си по райони“, обясни председателят на Столичната лекарска колегия д-р Асен Меджидиев.