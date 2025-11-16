С промените в Кодекса за застраховането през юли тази година беше прието у нас да бъде въведена системата „Бонус-малус". Принципът ѝ е: колкото по-малко са щетите по автомобила, толкова по-евтина излиза „Гражданска отговорност" за следващата година. А очакванията са шест месеца след въвеждането на системата - или до февруари догодина, тя да заработи.

Системата „Бонус-малус" ще се прилага за задължителната „Гражданска отговорност". Философията е: „Които нямат щети, да получат отстъпка, а пък тези, които са имали щети и през предишни периоди, съответно да получат завишение на застраховката”, обясни зам.-председателят на Асоциация на българските застрахователи на Пламен Шинов.

Според Иван, който е таксиметров шофьор, има цели групи рискови водачи.



„Ние си пазим колите, защото това е нашият инструмент за работа. Има рискова зона- като куриери, доставчици на храни, които наистина бързат”, каза той.



Гаранционният фонд ще събира информация за причинени щети и на база тези данни, след това застрахователите ще определят размера на „Гражданска отговорност". Всеки сам ще преценява как и с колко.



„Повечето „Бонус малус” системи по света са изключително прости и работят само на база брой щети”, посочи Шинов.



По системата у нас все още се работи.

„Работим усилено по изработването на наредбите, които уреждат начина, по който ще се случи. Срокът е до началото на февруари. Би трябвало да сме се справили - изпратени са първите виждания на Комисията за финансов надзор и как трябва да изглежда подзаконовата нормативна уредба на всички заинтересовани лица”, подчерта зам.- председателят на Комисия за финансов надзор Пламен Данаилов.



„Бонус малус” ще успее да повлияе върху поведението на повечето шофьори, смята Иван.



„Когато на българина му се бръкне в джоба, тогава се получават нещата. Живял съм в Америка 5 години и там при ПТП, невинен или виновен, следващата година застраховката е по-висока”, сподели той.



„Моят апел е по-скоро хората да не внимават заради това, че ще плащат по-голяма премия, а да внимават, защото и те могат да бъдат потърпевши, и да пазят всеки, който е на или около пътя”, съветва Пламен Данаилов.